Селюк: «Ротенберг – адекватная фигура, которая пригодится в руководстве «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порекомендовал «Локомотиву» включить в руководство своего клиента Бориса Ротенберга, который завершил игровую карьеру.

— В «Локомотив» пришли Михаил Галактионов, Юрий Нагорных. Можно ли ожидать в клубе Бориса Ротенберга?

— Сейчас посмотрим. Пришло новое руководство, слава богу. Пока направление правильное — пригласили Галактионова, ведутся разговоры с Семиным, вернули Олега Пашинина с Дмитрием Лоськовым. Хотят опять сделать нормальный «Локомотив» после раздрая.

Борис — реально адекватная фигура, которая пригодится в руководстве клуба. А решение за руководителем, за Нагорных, хотя у него сейчас много дел — ему досталось разгребать все дерьмо после Цорна. Я уверен, что там сейчас проходит аудит.

36-летний Ротенберг завершил карьеру в этом году.

Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.

Отец Ротенберга Борис – владелец «Сочи».

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