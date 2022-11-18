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    Селюк: «Ротенберг – адекватная фигура, которая пригодится в руководстве «Локомотива»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк порекомендовал «Локомотиву» включить в руководство своего клиента Бориса Ротенберга, который завершил игровую карьеру.

    — В «Локомотив» пришли Михаил Галактионов, Юрий Нагорных. Можно ли ожидать в клубе Бориса Ротенберга?

    — Сейчас посмотрим. Пришло новое руководство, слава богу. Пока направление правильное — пригласили Галактионова, ведутся разговоры с Семиным, вернули Олега Пашинина с Дмитрием Лоськовым. Хотят опять сделать нормальный «Локомотив» после раздрая.

    Борис — реально адекватная фигура, которая пригодится в руководстве клуба. А решение за руководителем, за Нагорных, хотя у него сейчас много дел — ему досталось разгребать все дерьмо после Цорна. Я уверен, что там сейчас проходит аудит.

    • 36-летний Ротенберг завершил карьеру в этом году.
    • Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.
    • Отец Ротенберга Борис – владелец «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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