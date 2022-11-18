Черевченко: «Локомотив» вел со мной диалог о назначении на пост главного тренера»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что московский клуб вел с ним переговоры о возможном назначении на пост главного тренера.
– Кто вас удивляет в РПЛ?
– «Спартак» – с хорошей стороны, а «Локомотив» – с плохой.
– Провал железнодорожников – трагедия?
– Нет. Зачем делать трагедию из этого? Все поправимо. Я не буду никого винить, пусть руководство разбирается.
– Вы все-таки могли возглавить «Локомотив» за последние месяцы?
– Конкретного предложения не было. Со мной вели диалог о возможном назначении на пост главного тренера.
- «Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в РПЛ.
- Команду возглавил Михаил Галактионов.
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Источник: «РБ Спорт»