Черевченко: «Локомотив» вел со мной диалог о назначении на пост главного тренера»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что московский клуб вел с ним переговоры о возможном назначении на пост главного тренера.

– Кто вас удивляет в РПЛ?

– «Спартак» – с хорошей стороны, а «Локомотив» – с плохой.

– Провал железнодорожников – трагедия?

– Нет. Зачем делать трагедию из этого? Все поправимо. Я не буду никого винить, пусть руководство разбирается.

– Вы все-таки могли возглавить «Локомотив» за последние месяцы?

– Конкретного предложения не было. Со мной вели диалог о возможном назначении на пост главного тренера.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в РПЛ.

Команду возглавил Михаил Галактионов.

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