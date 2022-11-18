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    Черевченко: «Локомотив» вел со мной диалог о назначении на пост главного тренера»

    Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что московский клуб вел с ним переговоры о возможном назначении на пост главного тренера.

    – Кто вас удивляет в РПЛ?

    «Спартак» – с хорошей стороны, а «Локомотив» – с плохой.

    – Провал железнодорожников – трагедия?

    – Нет. Зачем делать трагедию из этого? Все поправимо. Я не буду никого винить, пусть руководство разбирается.

    – Вы все-таки могли возглавить «Локомотив» за последние месяцы?

    – Конкретного предложения не было. Со мной вели диалог о возможном назначении на пост главного тренера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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