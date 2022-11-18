«Сад» Семака вошел в топ-10 ресторанов Санкт-Петербурга

Так он совмещает две должности, тренера и садовника, кто бы мог подумать, а свиду такой
тихоня
16 ноября в Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодной ресторанной премии Where To Eat.
Девятое место в рейтинге из 162 лучших заведений города занял ресторан «Сад», учрежденный главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Это единственный ресторан в топ-10 с названием на кириллице.
Главная особенность ресторана – собственный яблоневый сад во дворе.
- Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
- Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.
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