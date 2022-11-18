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    «Сад» Семака вошел в топ-10 ресторанов Санкт-Петербурга

    16 ноября в Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодной ресторанной премии Where To Eat.

    Девятое место в рейтинге из 162 лучших заведений города занял ресторан «Сад», учрежденный главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Это единственный ресторан в топ-10 с названием на кириллице.

    Главная особенность ресторана – собственный яблоневый сад во дворе.

    • Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.
    • Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: Where To Eat

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1506

      jek718875 28 минут назад

      Так он совмещает две должности, тренера и садовника, кто бы мог подумать, а свиду такой
      тихоня

      0
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      Рейтинг: +169

      crf575757 2 часа назад

      С жиру бесятся! Лучше бы больным детям помогал!

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    • ...
      Рейтинг: +1186

      mama1991 2 часа назад

      Все в сад....

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