«Сад» Семака вошел в топ-10 ресторанов Санкт-Петербурга

16 ноября в Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодной ресторанной премии Where To Eat.

Девятое место в рейтинге из 162 лучших заведений города занял ресторан «Сад», учрежденный главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Это единственный ресторан в топ-10 с названием на кириллице.

Главная особенность ресторана – собственный яблоневый сад во дворе.

Тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года.

При нем команда становилась чемпионом 4 сезона подряд.

Сейчас петербуржцы лидируют в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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