Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ничья России с Таджикистаном, Пиняев побил рекорд Акинфеева, Катар обвинили в подкупе игроков Эквадора и другие новости

    Слуцкий отказался от работы в сборной Армении

    «Спартак» и «Динамо» интересуются сербским полузащитником

    Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

    Экс-агент Дзюбы назвал три клуба АПЛ, которые интересовались игроком после ЧМ-2018

    Кассьерра летом не приехал на сборы «Сочи» и грозил приостановкой контракта («РБ Спорт»)

    Пиняев – самый молодой дебютант в истории сборной России. Он побил рекорд Акинфеева

    Россия не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче. За сборную дебютировали шесть футболистов

    Сборную Катара обвинили в подкупе игроков Эквадора

    Мане пропустит ЧМ-2022. Ему потребуется операция

    Роналду рассказал о своем отношении к Месси

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11