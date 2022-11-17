⚡️ Сборную Катара обвинили в подкупе игроков Эквадора

Региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что матч-открытие ЧМ-2022 может быть договорным.

По его словам, Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, потратив на это 7,4 миллиона долларов.

Таха утверждает, что стороны согласовали победу катарцев со счетом 1:0 с голом во втором тайме.

«Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь.

Рассчитываем, что распространение информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в соцсетях.

Катар – страна, принимающая чемпионат мира.

Матч с Эквадором запланирован на воскресенье, 20 ноября. Начало – в 19:00 мск.

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