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    ⚡️ Сборную Катара обвинили в подкупе игроков Эквадора

    Региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил, что матч-открытие ЧМ-2022 может быть договорным.

    По его словам, Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, потратив на это 7,4 миллиона долларов.

    Таха утверждает, что стороны согласовали победу катарцев со счетом 1:0 с голом во втором тайме.

    «Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь.

    Рассчитываем, что распространение информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в соцсетях.

    • Катар – страна, принимающая чемпионат мира.
    • Матч с Эквадором запланирован на воскресенье, 20 ноября. Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: твиттер Амджада Таха

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12010

      BRO_football 25 секунд назад

      Спасибо. Теперь первая ставка для Конкурса прогнозов более-менее ясна

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      Рейтинг: +6132

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Кто то еще верит англосаксам и их чистым намерениям ??? Не готов в это поверить. Они воняли во всех инстанциях что у них чм-18 подкупом отняли. И про Катар теперь. Полные уроды

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