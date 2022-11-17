Роналду рассказал о своем отношении к Месси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Лео – удивительный игрок. Он волшебник. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете?
У нас прекрасные отношения. Мы не друзья – в том смысле, что не ходим друг к другу в гости, не созваниваемся.
Я отношусь к нему как к партнеру по команде. Очень уважаю Лео за то, как он всегда обо мне отзывается», – заявил Роналду.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Роналду брал награду 5 раз.
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Источник: Sky Sports