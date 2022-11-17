Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду рассказал о своем отношении к Месси

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    «Лео – удивительный игрок. Он волшебник. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете?

    У нас прекрасные отношения. Мы не друзья – в том смысле, что не ходим друг к другу в гости, не созваниваемся.

    Я отношусь к нему как к партнеру по команде. Очень уважаю Лео за то, как он всегда обо мне отзывается», – заявил Роналду.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Роналду брал награду 5 раз.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год
    Роналду ответил, собирается ли он жениться на Джорджине 2
    Невилл: «МЮ» должен расторгнуть контракт с Роналду. Иначе любой игрок сможет критиковать клуб» 4
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2022 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +514

      Medved2468 47 минут назад

      А вот эти слова очень много говорят о Роналду, как о человеке. Если даже абстрагироваться от футбола.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1395

      Mariner > Medved2468 33 минуты назад

      Да девки вообще лицемерные твари )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11