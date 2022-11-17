Мане пропустит ЧМ-2022. Ему потребуется операция

Нападающий «Баварии» Садио Мане не поможет сборной Сенегала на чемпионате мира.

Сегодняшнее обследование показало, что 30-летний футболист не восстановится от травмы во время турнира.

Более того, форварду потребуется операция.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию