Мане пропустит ЧМ-2022. Ему потребуется операция

Жаль! Садио скорейшего восстановления
Нападающий «Баварии» Садио Мане не поможет сборной Сенегала на чемпионате мира.
Сегодняшнее обследование показало, что 30-летний футболист не восстановится от травмы во время турнира.
Более того, форварду потребуется операция.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.
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