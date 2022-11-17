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    Мане пропустит ЧМ-2022. Ему потребуется операция

    Нападающий «Баварии» Садио Мане не поможет сборной Сенегала на чемпионате мира.

    Сегодняшнее обследование показало, что 30-летний футболист не восстановится от травмы во время турнира.

    Более того, форварду потребуется операция.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

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    Источник: BBC

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    17.11.2022 22:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      Pawel12 1 час назад

      Жаль! Садио скорейшего восстановления

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      Рейтинг: +937

      ARSteven89 1 час назад

      Шансы Сенегала на выход из группы уменьшились процентов на 30!

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