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  • Товарищеский матч. Сборная России не смогла победить Таджикистан – 0:0

Товарищеский матч. Сборная России не смогла победить Таджикистан – 0:0

17 ноября 2022, 19:52
71

В Душанбе состоялся товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 85-й минуте россияне забили, но гол был отменен из-за нарушения правил.

Товарищеский матч

Таджикистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 53), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук (Сычевой, 46), Пиняев (Фомин, 83), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).

Предупреждение: нет – Хлусевич, 72.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Таджикистан Россия
Комментарии (71)
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Hoahin
1668704029
Самый скучный матч, который я смотрел за последние 5 лет
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Skull_Boy
1668704053
Миллионеры обосрались перед разнорабочими, дворниками, продавцами фруктов и т.д.
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vladik12
1668704405
Зачем вообще играть, если футболистам в лом? Они вообще не хотели ничего делать. Позорище.
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NewLife
1668704590
Да уж, зачем надо было отвлекать штукатуров от работы на московских стройках, против такой нашей сборной вполне хватило бы парней с местного рынка. Не знаю, кого винить: сильно упавший уровень рпл или неумеху Валеру((
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portero
1668704644
Может нашими пора уменьшать зарплаты???? Они явно их не отрабатывают, ленятся ***** нехорошие или уже не могут ничего, потому как и раньше не могли.....
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alex1951
1668704923
Щас главные силы подключаться - Утя,Губищще,ЛогоФета и еще Анзорчик..... Они все расставят по своим местам....А пока тексты редактируют..)))
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Беспонтий
1668705202
что разнылись то как под копирку? это потребительский лжепатриотизм люби сборную в себе а не себя в сборной)
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Great Tartaria
1668705431
какой этому сброду Чемпионат мира/Европы? позориться на весь мир? закрыть нафиг эту сборную пока не будет официальных матчей.. НАМ ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН.
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Dr.Metal
1668707018
Да они никого не способны обыграть. Благо не будет стыдно на ЧМ
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Persona_non_Grata
1668710960
Ну и на хрена нужен этот говнофутбол ?((( Распустить эту сбродную - позора и смеха меньше будет !!! (((
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