Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Товарищеский матч. Сборная России не смогла победить Таджикистан – 0:0

    В Душанбе состоялся товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.

    Встреча завершилась со счетом 0:0.

    На 85-й минуте россияне забили, но гол был отменен из-за нарушения правил.

    Товарищеский матч

    Таджикистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 53), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук (Сычевой, 46), Пиняев (Фомин, 83), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).

    Предупреждение: нет – Хлусевич, 72.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Песьяков травмировался в матче с Таджикистаном, проведя на поле шесть минут
    Сборная России в 1-м тайме не смогла забить 108-й сборной мира 20
    После начала матча Таджикистан – Россия на входе на трибуны образовалась давка
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7258

      Беспонтий 1 минуту назад

      что разнылись то как под копирку?
      это потребительский лжепатриотизм

      люби сборную в себе а не себя в сборной)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11231

      alex1951 5 минут назад

      Щас главные силы подключаться - Утя,Губищще,ЛогоФета и еще Анзорчик.....
      Они все расставят по своим местам....А пока тексты редактируют..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12081

      Алексей З 6 минут назад

      А кто видел когда команды Карпина играли по другому, зрелещно , умно ?
      Свою непрофпригодность спишет на просмотр новичков. Взял блок ростовских и блок спартаковцев, ну и дай им поиграть, хоть что-то показать. К Уткину ставь Комличенко и судью российского, хоть понятно будет что хочешь.
      После таких игр все заявления Родниной крыть нечем, надо разгонять, а для начала Карпа выгнать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20250

      derrik2000 7 минут назад

      Клоунада.
      За деньги российских налогоплательщиков отправили СБРОДную на экскурсию по Средней Азии.
      Да ещё ресурсники в России бабла срубили: телевизоры-то от электричества работают.
      Эхма!
      Напишу-ка я претензию в РФС с требованием возместить мне затраты на потреблённую во время просмотра этого цирка электроэнергию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +935

      ARSteven89 8 минут назад

      Рад за Пиняева. Не зря я весь вечер хоккей смотрю, обновляя новости )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8231

      vladik12 9 минут назад

      Это пихда. У России старался только Пиняев. Остальные приехали в Душанбе и положили болта на все. Им западло было играть против таджиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66483

      portero 10 минут назад

      Может нашими пора уменьшать зарплаты???? Они явно их не отрабатывают, ленятся ***** нехорошие или уже не могут ничего, потому как и раньше не могли.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16274

      NewLife 11 минут назад

      Да уж, зачем надо было отвлекать штукатуров от работы на московских стройках, против такой нашей сборной вполне хватило бы парней с местного рынка. Не знаю, кого винить: сильно упавший уровень рпл или неумеху Валеру((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11921

      Вомбат > NewLife 3 минуты назад

      Он не неумеха, а просто хорошо устроился. Зарплата тренера сборной. Помощь Ростову со стороны лизблюдов судей. Никакой ответственности ни за качество игры, ни за ее результаты. И все эти блага лишь за то, что он услужливо согласился возглавить команду, с которой никто в мире не хочет играть, кроме Таджикистана с Кыргызстаном.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Romeo 123 12 минут назад

      Начало матча не видел,когда начал смотреть думал таджики в красной форме. Либо наши не умеют играть либо таджики играли хорошо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11921

      Вомбат > Romeo 123 2 минуты назад

      Вы недавно начали смотреть футбол, иначе сразу поняли бы какой вариант правильный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4109

      mutabor0992 12 минут назад

      Это прорыв!Душманов обыграть не можем.ПОЗОР!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11