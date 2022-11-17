Товарищеский матч. Сборная России не смогла победить Таджикистан – 0:0

В Душанбе состоялся товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
На 85-й минуте россияне забили, но гол был отменен из-за нарушения правил.
Товарищеский матч
Таджикистан – Россия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Россия: Селихов (Песьяков, 46; Шунин, 53), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук (Сычевой, 46), Пиняев (Фомин, 83), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).
Предупреждение: нет – Хлусевич, 72.
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Источник: «Бомбардир»