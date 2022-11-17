«Спартак» и «Динамо» интересуются сербским полузащитником

Ого, уже 29 лет. Сомневаюсь в его уровне. Хороших балканцев ведут с молодых ногтей, а Иванич засиделся в родном чемпионате, а потом ушёл в белорусский чемп.
Атакующий хавбек «Црвены Звезды» Мирко Иванич может продолжить карьеру в России.
Купить 29-летнего футболиста хотят «Спартак» и «Динамо». Также на него претендует «Сампдория».
Сумма возможного трансфера оценивается в 2-2,5 миллиона евро.
- Иванич с 2016 по 2019 год выступал за БАТЭ.
- В этом сезоне серб забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
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