«Спартак» и «Динамо» интересуются сербским полузащитником

Атакующий хавбек «Црвены Звезды» Мирко Иванич может продолжить карьеру в России.

Купить 29-летнего футболиста хотят «Спартак» и «Динамо». Также на него претендует «Сампдория».

Сумма возможного трансфера оценивается в 2-2,5 миллиона евро.

Иванич с 2016 по 2019 год выступал за БАТЭ.

В этом сезоне серб забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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