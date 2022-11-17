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    «Спартак» и «Динамо» интересуются сербским полузащитником

    Атакующий хавбек «Црвены Звезды» Мирко Иванич может продолжить карьеру в России.

    Купить 29-летнего футболиста хотят «Спартак» и «Динамо». Также на него претендует «Сампдория».

    Сумма возможного трансфера оценивается в 2-2,5 миллиона евро.

    • Иванич с 2016 по 2019 год выступал за БАТЭ.
    • В этом сезоне серб забил 6 голов и сделал 11 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Maxbet Sport

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +933

      ARSteven89 39 минут назад

      Ого, уже 29 лет. Сомневаюсь в его уровне. Хороших балканцев ведут с молодых ногтей, а Иванич засиделся в родном чемпионате, а потом ушёл в белорусский чемп.

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      Рейтинг: +395

      orlovcar 53 минуты назад

      на рынке 8, а купить за 2.5 русскому клубу? что т с трудом верится

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