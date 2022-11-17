Кассьерра летом не приехал на сборы «Сочи» и грозил приостановкой контракта («РБ Спорт»)

Нападающий Матео Кассьерра отказывался приезжать на сборы «Сочи» этим летом, потому что хотел покинуть клуб.

По информации «РБ Спорт», летом колумбиец отказался приезжать на начало сборов «Сочи» и хотел приостановить контракт, если его не отпустят в более сильную команду.

Поведение Кассьерры стало причиной продажи нападающего в «Зенит». Колумбиец покинул бы клуб бесплатно, если бы не этот трансфер.

«Зенит» купил Кассьерру за 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 14 матчах РПЛ.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию