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    «Впустую провел полтора часа. Футболом это не назовешь». Павлюченко – о матче Таджикистан – Россия

    Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о ничьей с Таджикистаном в товарищеском матче.

    • Команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Впустую провeл полтора часа. Даже тяжело назвать то, что мы все сегодня видели, футболом.

    Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу... Футболисты, которые сегодня выходили на поле – лидеры своих команд. Они играют и они на виду.

    Но то, что мы сегодня увидели, печально. Футболом это не назовeшь. Просто поиграли в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня были нужны ворота.

    Скучный футбол без моментов. Подстроились под игру сборной Таджикистана – играли в их футбол. Хозяева – молодцы! Проявили характер, показали желание.

    Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как сборную давно не видели. По этой причине хотелось увидеть что-нибудь с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.

    Через три дня будет матч с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой – намного сильнее. Может быть, кайфанeм через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2022 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +784

      Solist345345 36 минут назад

      А я замечательно поспал под этот матч.

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