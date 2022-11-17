«Впустую провел полтора часа. Футболом это не назовешь». Павлюченко – о матче Таджикистан – Россия

А я замечательно поспал под этот матч.
Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о ничьей с Таджикистаном в товарищеском матче.
- Команды сыграли в Душанбе.
- Итоговый счет – 0:0.
«Впустую провeл полтора часа. Даже тяжело назвать то, что мы все сегодня видели, футболом.
Наверное, есть какие-то обстоятельства по составу... Футболисты, которые сегодня выходили на поле – лидеры своих команд. Они играют и они на виду.
Но то, что мы сегодня увидели, печально. Футболом это не назовeшь. Просто поиграли в квадрат без ворот. Не пойму, зачем сегодня были нужны ворота.
Скучный футбол без моментов. Подстроились под игру сборной Таджикистана – играли в их футбол. Хозяева – молодцы! Проявили характер, показали желание.
Может, сборная России не настроилась. Страна очень долго ждала такие матчи, так как сборную давно не видели. По этой причине хотелось увидеть что-нибудь с Таджикистаном. Мне игра не понравилась.
Через три дня будет матч с Узбекистаном. Если правильно понимаю, будет совсем другой состав. И соперник будет совсем другой – намного сильнее. Может быть, кайфанeм через три дня. Сегодня никто не получил кайфа», – сказал Павлюченко.
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