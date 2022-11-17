Карпин: «Буду тренировать сборную России до 2024 года, если раньше не выгонят»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о сроках и мотивации своей работы в национальной команде.

«Пока контракт продлeн до 2024 года. До того момента и буду тренировать, если раньше не выгонят.

Для чего мне работать со сборной? Для того, что когда и если нас вернут, надо быть к этому готовым. Для этого собираемся, ищем товарищеские матчи, просматриваем игроков.

Для чего вызвать лучших? Обыграть Таджикистан, как вариант – ну окей.

Вызываем тех, кого хотим посмотреть, поработать. Встречаться с этими футболистами, смотреть, как они воспринимают эту информацию – удовольствие», – сказал Карпин.

Тренер возглавляет сборную с июля 2021 года.

Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сегодня команда не смогла победить Таджикистан в товарищеском матче – 0:0.

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