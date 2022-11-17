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    Экс-агент Дзюбы рассказал, возможно ли возвращение форварда в Россию

    Алан Агузаров, ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, оценил вероятность возвращения игрока в Россию.

    — Теперь ждем Дзюбу в России?

    — Нужно быть объективным: топовые российские клубы вряд ли проявят заинтересованность в Артеме, у них есть свои нападающие — более молодые, достаточно перспективные, многие из которых уже сейчас дают результат.

    Другие клубы вряд ли потянут требования Дзюбы, а делать это в исключительном порядке, уверен, не будут. Если только «Рубин» — наверняка они могли бы выделить под Артема определенную ставку за счет его особых отношений со Слуцким. Тем более они всегда показывали свою заинтересованность в нем.

    Но мне не верится, что он согласится на переход в «Рубин». У команды на сегодняшний день нет четкого понимания, что они выйдут в РПЛ, результаты достаточно нестабильные... Да и сам Дзюба наверняка осознает, какая общественная реакция будет на его переход в первую лигу.

    — Есть еще Кипр — к Кокорину.

    — Вполне возможно. Думаю, туда его заберут с руками и ногами! Так же, как и в условный Израиль или Грецию. Да, в этих странах не будет возможности получать высокую зарплату, но зато он будет на виду.

    — Еще одно направление — Азия.

    — Помню, как после чемпионата мира им очень активно интересовались азиатские клубы, в частности китайские. Наверняка какой-то интерес к нему там остался.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • Он не выходит на поле с 18 октября.
    • Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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