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    У Черчесова после ухода из сборной России было предложение из Азии

    Алан Агузаров, юрист главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, рассказал, что специалист мог возглавить азиатскую сборную в 2021 году.

    – Почему после сборной Черчесов возглавил именно «Ференцварош»? Какие еще были варианты?

    – На следующий день после расторжения контракта с РФС поступил звонок от представителей одной из азиатских сборных, но Черечесов сказал, что ему необходимо хотя бы месяц отдохнуть и переварить произошедшее.

    Немного неэтично с моей стороны будет сейчас перечислять клубы и сборные, которые выходили напрямую либо через посредников, но их было достаточно до момента выбора в пользу «Ференцвароша».

    Черчесов всегда подходит скрупулезно к принятию любого решения. Подписывая контракт с «Ференцварошем», он был уверен, что все делает правильно.

    – Комфортно ли Черчесову в Венгрии?

    – Однозначно. С первых дней у него сложились очень теплые и доверительные отношения с руководством клуба, с президентом.

    В момент его прихода в составе были представители 16 разных национальностей! Черчесов достаточно быстро смог сплотить их высшей целью – и в первый же год выиграл чемпионат и Кубок, который «Ференцварош» до этого не мог завоевать на протяжении пяти лет.

    В этом сезоне он уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, остановился в шаге от Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места из сложнейшей группы, что также не удавалось десятилетиями.

    • Черчесова уволили из сборной России в июле 2021 года.
    • Он работал с национальной командой 5 лет.
    • При нем россияне впервые в истории дошли до 1/4 финала ЧМ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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