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    «А что делать, если есть только такие соперники?». Аршавин – о матче Таджикистан – Россия

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящей товарищеской встрече с Таджикистаном.

    «Россия в матче с Таджикистаном – однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду.

    Буду ли я смотреть? Как пойдeт.

    Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещe делать, если у России пока есть только такие соперники», – заявил Аршавин.

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    Источник: «Чемпионат»

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