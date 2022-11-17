«А что делать, если есть только такие соперники?». Аршавин – о матче Таджикистан – Россия

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящей товарищеской встрече с Таджикистаном.
«Россия в матче с Таджикистаном – однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду.
Буду ли я смотреть? Как пойдeт.
Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещe делать, если у России пока есть только такие соперники», – заявил Аршавин.
- Игра пройдет сегодня в Душанбе.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Таджикистан – Россия.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Чемпионат»