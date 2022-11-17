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    Малком: «Без сомнений, это мой лучший сезон»

    Нападающий «Зенита» Малком считает сезон-2022/23 лучшим в своей карьере.

    «Пока что в сезоне у меня 15 мячей, и я очень рад – это мой лучший сезон, без сомнений.

    Всe берет начало из работы за пределами поля – моя семья, восстановительная работа, которая помогает мне в максимально хорошей форме подходить к матчам, моя девушка, которая очень помогает мне во всем, правильное питание, дающее мне энергию, над которым работает очень хороший специалист – он детально прорабатывает мое меню, особенно в дни перед матчами.

    Думаю, это то, что делает разницу – и отражается на моей статистике. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще!

    Сейчас у меня 15 голов, хочу для начала поднять эту планку до 20», – сказал бразилец.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 15 голов и сделал 7 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17817

      Cleaner 1 час назад

      Конечно лучший. Не играя ни в сборной, ни в Еврокубках, получать то же самое БАБЛО! На расслабоне...)))

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