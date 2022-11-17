Малком – о голе «Факелу»: «Никогда не забивал своим...ха-ха, сложно подобрать слово»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал свой дубль в ворота «Факела» (2:0) в матче Кубка России.

– На первый мяч у вас ушло всего 25 секунд, второй был забит не самым стандартным образом.

– Ха-ха! По первому голу – просто фантастический пас от Кассьерры, я ускорился в нужный момент, смог хладнокровно обыграть вратаря и точно пробить по воротам.

По второму – я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга [Кругового] он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! И это круто, это первый подобный гол в моей карьере, никогда я не забивал своим…ха-ха, сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар.

Чувствую себя отлично, это важная победа, и здорово, что мне удается забивать и помогать «Зениту». Хочу [забивать] еще больше, гораздо больше. Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всем сезоне, в этой игре я тоже хочу забить – и не раз!

«Зенит» набрал 9 очков и поднялся на второе место в группе Кубка России.

27 ноября петербуржцы сыграют со «Спартаком».

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