Товарищеский матч. Голы Шомуродова и Эркинова принесли Узбекистану победу над Казахстаном Адиева

Узбекистан в товарищеской игре оказался сильнее Казахстана, который тренирует Магомед Адиев из России. Оба гола забиты в первом тайме.
Забили Эльдор Шомуродов из «Ромы» и Хожимат Эркинов из «Торпедо». Первому ассистировал Отабек Шукуров из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
Матч в Ташкенте судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
20 ноября Узбекистан примет Россию.
Товарищеский матч
Узбекистан – Казахстан – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Эркинов, 12; 2:0 – Шомуродов, 45.
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Источник: Бомбардир.ру