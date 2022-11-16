Товарищеский матч. Голы Шомуродова и Эркинова принесли Узбекистану победу над Казахстаном Адиева

Узбекистан в товарищеской игре оказался сильнее Казахстана, который тренирует Магомед Адиев из России. Оба гола забиты в первом тайме.

Забили Эльдор Шомуродов из «Ромы» и Хожимат Эркинов из «Торпедо». Первому ассистировал Отабек Шукуров из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

Матч в Ташкенте судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

20 ноября Узбекистан примет Россию.

Товарищеский матч

Узбекистан – Казахстан – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эркинов, 12; 2:0 – Шомуродов, 45.

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