Карпин: «Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о важности самоотдачи футболистов.
- Вы будете требовать от своих игроков, чтобы они выкладывались так же, как вы выкладывались, будучи футболистом?
– Для них честь играть за сборную, как они говорят. Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет.
- В четверг Россия сыграет с Таджикистаном.
- На воскресенье запланирован товарищеский матч с Узбекистаном.
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Источник: «Спорт-Экспресс»