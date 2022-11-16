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    Карпин: «Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о важности самоотдачи футболистов.

    - Вы будете требовать от своих игроков, чтобы они выкладывались так же, как вы выкладывались, будучи футболистом?

    – Для них честь играть за сборную, как они говорят. Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет.

    • В четверг Россия сыграет с Таджикистаном.
    • На воскресенье запланирован товарищеский матч с Узбекистаном.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3261

      acor94 6 минут назад

      Тогда почему вызвали игроков, которые играли с киргизами???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11222

      alex1951 45 минут назад

      ...Коротко и ясно.
      Одно жаль ,команде не проверить себя с европейцами....
      Я понимаю: киргизы,таджики.узбеки.....
      Ну.что б команда не заржавела...Но ,вот ,такой период в сборной (затяжной?)...кошмарище..

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