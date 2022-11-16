Якубко: «Захарян может стать в «Челси» основным игроком»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал возможный трансфер в «Челси» полузащитника москвичей Арсена Захаряна.

«Раз переговоры по Захаряну идут, наверное, к нему есть реальный интерес со стороны «Челси». Захарян на самом деле хороший футболист, он в полном порядке, но есть очень много нюансов, которые мы не видим и не в курсе которых. Потенциал у него есть, но зависит от того, с какой целью его берут тренер и руководство «Челси» – на перспективу и потихонечку включать в тренировочный процесс или его сразу хотят поставить в основной состав.

Перейти из РПЛ в АПЛ — это очень тяжелый прыжок. Полагаю, если трансфер состоится, его будут неспешно подключать к тренировкам с первой командой, дадут время, чтобы привыкнуть, и тогда Захарян вполне может стать основным футболистом «Челси», – сказал Якубко.

Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.

Переход может состояться зимой.

В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

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