Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Якубко: «Захарян может стать в «Челси» основным игроком»

    Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал возможный трансфер в «Челси» полузащитника москвичей Арсена Захаряна.

    «Раз переговоры по Захаряну идут, наверное, к нему есть реальный интерес со стороны «Челси». Захарян на самом деле хороший футболист, он в полном порядке, но есть очень много нюансов, которые мы не видим и не в курсе которых. Потенциал у него есть, но зависит от того, с какой целью его берут тренер и руководство «Челси» – на перспективу и потихонечку включать в тренировочный процесс или его сразу хотят поставить в основной состав.

    Перейти из РПЛ в АПЛ — это очень тяжелый прыжок. Полагаю, если трансфер состоится, его будут неспешно подключать к тренировкам с первой командой, дадут время, чтобы привыкнуть, и тогда Захарян вполне может стать основным футболистом «Челси», – сказал Якубко.

    • Захарян мог перейти в «Челси» летом, но трансфер сорвался.
    • Переход может состояться зимой.
    • В этом сезоне россиянин забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Динамо» рассказали, могут ли российские клубы купить Захаряна 2
    Захарян: «Динамо» можно назвать сильнейшей московской командой» 3
    «Специфические соперники? А с кем еще играть?». Захарян – о ноябрьских матчах сборной России 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      НикКин 1 час назад

      Полы он будет мыть в раздевалки и скамейки протирать штанами

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11