Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать команде?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова члена совета ветеранов «Спартака» Анзора Кавазашвили о намерении совета давать рекомендации команде.

«Понятия не имею. Как они могу подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?!

«Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», – сказал Мостовой.

В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.

Председателем комитета ветеранов стал Олег Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.

Весь состав спартаковского комитета можно посмотреть здесь.

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