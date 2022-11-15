Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать команде?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова члена совета ветеранов «Спартака» Анзора Кавазашвили о намерении совета давать рекомендации команде.
«Понятия не имею. Как они могу подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?!
«Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», – сказал Мостовой.
- В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.
- Председателем комитета ветеранов стал Олег Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.
- Весь состав спартаковского комитета можно посмотреть здесь.
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Источник: «Спорт-Экспресс»