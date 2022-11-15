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    Мостовой раскритиковал совет ветеранов «Спартака»: «Как они могут подсказывать команде?»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова члена совета ветеранов «Спартака» Анзора Кавазашвили о намерении совета давать рекомендации команде.

    «Понятия не имею. Как они могу подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?!

    «Спартак» отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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