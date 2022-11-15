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    Кавазашвили – о фильме про Карпина: «Нужно чествовать великих, когда они ещe живы»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил документальный фильм о главном тренер сборной России Валерии Карпине.

    «Я счастлив, что такие фильмы начали сниматься. Это очень правильно! Для меня всегда приятно, когда люди вспоминают о наших выдающихся футболистах и тренерах, даже если они ещe в молодом возрасте.

    Когда человек в пожилом возрасте — перед смертью — а его награждают чем-то, честно говоря, это награда его не так осчастливит. В этом возрасте люди уже больше думают о здоровье. Нужно любить и чествовать великих, когда они ещe живы и здоровы!

    Какой фильм мне хотелось бы увидеть? Я готов посмотреть любой фильм про заслуги наших спортсменов или российских команд: например, про «Спартак» 90-х годов!» — сказал Кавазашвили.

    • Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.
    • Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12066

      Алексей З 39 минут назад

      Фильм о спортсмене - это дань его результатам , достижениям.
      Чем заслужил такое внимание Валерий Карпин ?
      Как игрок и как тренер он ничего что-либо заметное не совершил, от слова СОВСЕМ !!!
      С.Черчесов хоть на ЧМ в 1/4 вывел команду, но это не помешало обливать его дерьмом через два года. Такая же участь постигла Дзюбу , которого из национального героя, тот же спортивный канал опустил ниже плинтуса.
      Господа , чем же заслужил столь особое внимание Валерий Карпин ?
      Очередной герой страны ? Мы без этого не можем.
      Не сотвори себе кумира !!!

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