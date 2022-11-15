Кавазашвили – о фильме про Карпина: «Нужно чествовать великих, когда они ещe живы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил документальный фильм о главном тренер сборной России Валерии Карпине.

«Я счастлив, что такие фильмы начали сниматься. Это очень правильно! Для меня всегда приятно, когда люди вспоминают о наших выдающихся футболистах и тренерах, даже если они ещe в молодом возрасте.

Когда человек в пожилом возрасте — перед смертью — а его награждают чем-то, честно говоря, это награда его не так осчастливит. В этом возрасте люди уже больше думают о здоровье. Нужно любить и чествовать великих, когда они ещe живы и здоровы!

Какой фильм мне хотелось бы увидеть? Я готов посмотреть любой фильм про заслуги наших спортсменов или российских команд: например, про «Спартак» 90-х годов!» — сказал Кавазашвили.

Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.

Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.

Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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