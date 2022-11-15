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    Стал известен турецкий клуб, претендующий на Сычевого

    Журналист Сергей Ильев уточнил собственный инсайд о возможном трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в турецкий клуб.

    По его информации, на 26-летнего футболиста претендует «Трабзонспор».

    «Если что, это 7-кратный чемпион Турции. Надо понимать, что от интереса до сделки с обсуждением бизнес-метрики – кубокилометры звонков, согласований и консультаций.

    У топов РПЛ тоже есть внимание к Сычевому, но предложения по нему они пока не сформировали», – написал Ильев в своем телеграм-канале.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Его также хочет купить «Црвена Звезда».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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