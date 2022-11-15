В «Пари НН» ответили, рассматривается ли кандидатура Слуцкого на замену Галактионову

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, возможно ли приглашение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Антон Хазов на данный момент исполняет обязанности главного тренера, поэтому будем отталкиваться от результатов команды.

Пока есть результат, мы не рассматриваем кандидатуры Леонида Слуцкого и других специалистов», – заявил Кудряшов.

Слуцкий сегодня покинул «Рубин».

Из «Пари НН» на прошлой неделе ушел Михаил Галактионов.

Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.

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