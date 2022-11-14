Скопинцев: «Не понимаю, почему я ни разу не вызывался в сборную России. Нет версий»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал невызов в сборную России на матчи ЧМ-2022.

— Вы не попали в сборную? Огорчены?

— Я принимаю как должное.

— Ваша версия?

— Нет версий. Загадка уже давно — я ни при одном тренере не попадал, ни разу не вызывался. Непонятное для меня явление, хотя выдавал хорошие матчи, отрезки, сезоны даже. Но не буду лишнего говорить на этот счет, останусь скромным.

— Ваш партнер по команде — Сазонов — сменил гражданство и перешел в сборную Грузии, не дождавшись приглашения от сборной России. Рассматриваете такой вариант?

— Никогда. Нет. Я патриот своей страны, люблю Россию. Единственный возможный вариант — играть за Россию.

— Вы в шоке, что не вызвали?

— Воспринимаю уже как данность. Раньше был в шоке. Сейчас не удивляюсь. Не рассчитывал себя увидеть.

— Спрашивали у Карпина, почему так?

— Это не очень этично и вежливо спрашивать об этом напрямую тренера. Не испытываю негативных чувств к нему, наоборот, желаю удачи.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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