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    Скопинцев: «Не понимаю, почему я ни разу не вызывался в сборную России. Нет версий»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал невызов в сборную России на матчи ЧМ-2022.

    — Вы не попали в сборную? Огорчены?

    — Я принимаю как должное.

    — Ваша версия?

    — Нет версий. Загадка уже давно — я ни при одном тренере не попадал, ни разу не вызывался. Непонятное для меня явление, хотя выдавал хорошие матчи, отрезки, сезоны даже. Но не буду лишнего говорить на этот счет, останусь скромным.

    — Ваш партнер по команде — Сазонов — сменил гражданство и перешел в сборную Грузии, не дождавшись приглашения от сборной России. Рассматриваете такой вариант?

    — Никогда. Нет. Я патриот своей страны, люблю Россию. Единственный возможный вариант — играть за Россию.

    — Вы в шоке, что не вызвали?

    — Воспринимаю уже как данность. Раньше был в шоке. Сейчас не удивляюсь. Не рассчитывал себя увидеть.

    — Спрашивали у Карпина, почему так?

    — Это не очень этично и вежливо спрашивать об этом напрямую тренера. Не испытываю негативных чувств к нему, наоборот, желаю удачи.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23508

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Респект Диме, очень выдержанно.

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