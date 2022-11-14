Карпин – о Сазонове в сборной Грузии: «Уговаривать играть за Россию мне нафиг не нужно»

Пинком его, под зад из нашей сборной!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию.
«Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии.
Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России – нафиг не нужно», – сказал Карпин.
- 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 15 матчей.
- Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.
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