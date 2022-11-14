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    Карпин – о Сазонове в сборной Грузии: «Уговаривать играть за Россию мне нафиг не нужно»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию.

    «Считаю, что те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Да, он может вырасти, но он решил для себя играть за сборную Грузии.

    Моя позиция: уговаривать игроков играть за сборную России – нафиг не нужно», – сказал Карпин.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита». Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 15 матчей.
    • Защитник был в заявке молодежной сборной России на сентябрьский сбор, однако в итоге сделал выбор в пользу грузинской молодежки.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17388

      paracetamol 4 минуты назад

      Пинком его, под зад из нашей сборной!

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