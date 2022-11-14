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    Мостовой: «Я Абаскаля не знаю. Его все забудут, а нас, ветеранов «Спартака», будут помнить»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах команды в первой части сезона.

    «Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата – «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. «Спартак» был, есть и будет.

    Если говорить про игру с «Локомотивом», то забили два мяча и довели игру до победы, хорошо. Я говорил, что «красно-белые» обыграют «железнодорожников» со счетом 2:1.

    Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Когда меня начинают спрашивать про «Спартак», все время всплывает фамилия Гильермо, но мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу.

    А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас – ветеранов «Спартака» – будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол. Для меня «красно-белые» выше, чем Абаскаль и другие фамилии.

    Я вам сейчас могу назвать много имен тех, кто работал в «Спартаке», где они сейчас? Хоть один остался работать в этом клубе? А мы все здесь, остались, мы здесь живем, родились и умрем, вот в чем разница», – сказал Мостовой.

    • Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии12
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      Рейтинг: +34

      Литейный 4 (returned) 12 минут назад

      Правильно. Через год его и след простынет. Забудут этого физрука как десяток других в спартаке летунов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2107

      Dr.Metal 16 минут назад

      Да чтож он ему покоя не даёт) через день хает Абаскаля. Даже с незаинтересованной стороны надоело уже читать

      0
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      Рейтинг: +3535

      АртурZaСМ 40 минут назад

      Помнить то тебя будут только вот в каком контексте это другой вопрос, а запомнят тебя завистливым пи...болом

      4
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      Рейтинг: +7748

      nik55 41 минуту назад

      ты просто трепло

      2
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      Рейтинг: +17776

      Cleaner 55 минут назад

      А вот Романцев Мостового ветераном не считает. Романцев начальник, значит Мостовой действительно не ветеран. РЖУ ни могу...)))

      1
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      Рейтинг: +26776

      JTherry > Cleaner 28 минут назад

      Романцев не считает ветеранами Титова, Мостового и Тихонова по другой причине - возрастной, не старые ещё...) зато мы вчера тоже "поржали" над выносом конюшни от мусоров, причем - без вариантов...))))

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      Рейтинг: +10980

      "supermax" > Cleaner 24 минуты назад

      ооо...клитор объявился..опять заморосил

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      Рейтинг: +26776

      JTherry > "supermax" 14 минут назад

      клинер вчера "сыграл" в Облякова, устроившего истерику после удаления, все кони тихо "ржали" после "дружеской" клизмы от вечных бестрофейников, а он шептал -иа-иа...)

      2
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      Рейтинг: +12033

      Алексей З 56 минут назад

      Пустомеля.
      Ну какой у Спартака состав.?
      Денисов, Хлусевич , Умяров, Литвинов , Маслов , Пруцев, Игнатов, Чернов - это сильный состав ?
      Мост , ты клоун !!!
      Именно Абаскаль раскрыл многих из молодых , а игра просто лучшая в лиге.
      Ты , амбициозный нарцисс, роиграл в заштатных клубах франции и Испании , а понтов на миллион.
      Пустышка.

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      Рейтинг: +17776

      Cleaner > Алексей З 54 минуты назад

      Вы опять плюнули в спину БЫВШЕМУ Спартаковцу...(

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      Рейтинг: +3258

      acor94 > Cleaner 32 минуты назад

      Он за Спартак то всего 4 года поиграл. Какая он легенда? Какой он спартаковец? Даже Айртон почти столько же в команде. (с учётом аренды)

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      Рейтинг: +12033

      Алексей З > Cleaner 18 минут назад

      Клиторок, пол - лиги как-то соприкасалось со Спартаком, плюнуть некуда.
      Романцева не люблю , но соглашусь , для ветеранов как для пенсионеров должен быль возрастной критерий, хотя бы 60+.
      Моложи могут заработать, а старикам надо помогать.

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