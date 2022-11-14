Мостовой: «Я Абаскаля не знаю. Его все забудут, а нас, ветеранов «Спартака», будут помнить»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата – «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. «Спартак» был, есть и будет.

Если говорить про игру с «Локомотивом», то забили два мяча и довели игру до победы, хорошо. Я говорил, что «красно-белые» обыграют «железнодорожников» со счетом 2:1.

Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Когда меня начинают спрашивать про «Спартак», все время всплывает фамилия Гильермо, но мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу.

А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас – ветеранов «Спартака» – будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол. Для меня «красно-белые» выше, чем Абаскаль и другие фамилии.

Я вам сейчас могу назвать много имен тех, кто работал в «Спартаке», где они сейчас? Хоть один остался работать в этом клубе? А мы все здесь, остались, мы здесь живем, родились и умрем, вот в чем разница», – сказал Мостовой.

Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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