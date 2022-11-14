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  • Мостовой: «Я Абаскаля не знаю. Его все забудут, а нас, ветеранов «Спартака», будут помнить»

Мостовой: «Я Абаскаля не знаю. Его все забудут, а нас, ветеранов «Спартака», будут помнить»

14 ноября 2022, 16:03
20

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата – «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. «Спартак» был, есть и будет.

Если говорить про игру с «Локомотивом», то забили два мяча и довели игру до победы, хорошо. Я говорил, что «красно-белые» обыграют «железнодорожников» со счетом 2:1.

Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Когда меня начинают спрашивать про «Спартак», все время всплывает фамилия Гильермо, но мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу.

А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас – ветеранов «Спартака» – будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол. Для меня «красно-белые» выше, чем Абаскаль и другие фамилии.

Я вам сейчас могу назвать много имен тех, кто работал в «Спартаке», где они сейчас? Хоть один остался работать в этом клубе? А мы все здесь, остались, мы здесь живем, родились и умрем, вот в чем разница», – сказал Мостовой.

  • Накануне испанец провел 100-й матч в тренерской карьере.
  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (20)
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nik55
1668432465
ты просто трепло
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АртурZaСМ
1668432497
Помнить то тебя будут только вот в каком контексте это другой вопрос, а запомнят тебя завистливым пи...болом
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Dr.Metal
1668433959
Да чтож он ему покоя не даёт) через день хает Абаскаля. Даже с незаинтересованной стороны надоело уже читать
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Мася_1989
1668437597
Ты то во всю стараешься, хрен тебя забудешь. Своим языком затмишь память о классном футболисте.
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шахта Заполярная
1668437744
Да и Абаскалю ты тоже не уперся.Кто ты для Абаскаля, да просто завистливый склочник. Во что ты превратился Мостовой?
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Ollegator
1668441176
Блин, такое чувство, что его просят за неплохие деньги говном поливать всё кроме себя любимого) ну не может быть человек таким придурком)) вроде и темя себя давно исчерпала, «ты король, они гавно», но он напоминает постоянно о себе)) либо я наивен просто и он реально осёл)
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SPACE TRUCKIN
1668442943
ну вот Карреру помнят почему то - привёл к чемпионству команду...думаю,у Абаскаля не меньше шансов на победу в РПЛ - и помнить будут с благодарностью...а Мостового уже и забыли многие,тем более молодежь,и все эти реплики лишь для того,чтобы напомнить о себе...
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MDAR
1668443569
Если у Мостового не будет брать интервью, то его также забудут. Любого тренера который завоюет титул, будут помнить, и это факт.
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rash1959
1668451154
Если спросить у молодёжи - кто такой мостовой?. Уверен, ответят - это тот пустобрёх, который языком молотит всякую }{уйню про Спартак.
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VVM1964
1668461483
Создалось впечатление полной невменяемости человека ((( ну или бухой, или обкуренный (((
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