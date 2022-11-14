Сборная Франции дозаявила 26-го игрока на ЧМ-2022. Это сын чемпиона мира 1998 года

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам вызван в сборную Франции.

Он стал 26-м футболистом, попавшим в итоговый состав команды на ЧМ-2022.

25-летний форвард сегодня прибудет в расположение сборной и приступит к подготовке к турниру.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Маркус Тюрам – сын Лилиана Тюрама, который становился чемпионом мира в 1998 году.

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