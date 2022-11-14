Ло Чельсо прокомментировал пропуск ЧМ-2022

Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо высказался о том, что он не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

«Это правда, что последние дни получились грустными для меня. ЧМ – самый красивый турнир в мире, и я действительно пытался всеми возможными способами оказаться там.

Но я не смогу этого сделать. Желаю всего наилучшего сборной Аргентины, которая, не сомневаюсь, наилучшим образом представит свою страну», – написал хавбек в соцсетях.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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