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    Ло Чельсо прокомментировал пропуск ЧМ-2022

    Полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо высказался о том, что он не сыграет на чемпионате мира из-за травмы.

    «Это правда, что последние дни получились грустными для меня. ЧМ – самый красивый турнир в мире, и я действительно пытался всеми возможными способами оказаться там.

    Но я не смогу этого сделать. Желаю всего наилучшего сборной Аргентины, которая, не сомневаюсь, наилучшим образом представит свою страну», – написал хавбек в соцсетях.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: «Бомбардир»

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