Кержаков объяснил, почему поддержал отстраненного Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал отстранение защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Я решил выступить в поддержку Димы, чтобы всe быстро погасить. Из-за неправильно поданной информации стало формироваться мнение, будто что-то произошло, а Диму якобы убрали из состава.

Люди начали думать, что Чистякова убрали из-за ошибки, что ещe что-то случилось и так далее. Была некорректная новость о его переходе в «Ахмат». Не знаю, откуда Геннадий Орлов взял эту информацию. Я понял, что надо выступить, чтобы эти мнения не формировались у болельщиков. Потом очень тяжело доказать, что ты не верблюд», – сказал Кержаков.

Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.

В течение недели игрок вернулся в состав.

Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

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