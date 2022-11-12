«Золотой мяч» Бензема показали заключенным в крупнейшей тюрьме Франции

Журналист France Football Тео Труд и главный редактор издания Паскаль Ферре посетили крупнейшую тюрьму Франции в пригороде Парижа.

Там они показали заключенным «Золотой мяч», выигранный форвардом «Реала» Каримом Бензема в этому году.

Ранее футболист прибыл с наградой на матч 15-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Ниццей» (1:1), чтобы продемонстрировать ее болельщикам родной команды.

34-летний Бензема – воспитанник «Лиона».

За «Реал» он выступает с 2009 года.

Нападающий впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

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