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    «Золотой мяч» Бензема показали заключенным в крупнейшей тюрьме Франции

    Журналист France Football Тео Труд и главный редактор издания Паскаль Ферре посетили крупнейшую тюрьму Франции в пригороде Парижа.

    Там они показали заключенным «Золотой мяч», выигранный форвардом «Реала» Каримом Бензема в этому году.

    Ранее футболист прибыл с наградой на матч 15-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Ниццей» (1:1), чтобы продемонстрировать ее болельщикам родной команды.

    • 34-летний Бензема – воспитанник «Лиона».
    • За «Реал» он выступает с 2009 года.
    • Нападающий впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

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    Источник: Get French Football News

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