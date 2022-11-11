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    Багринцев: «Пиняев и Захарян меня поздравили с тем, что буду играть за Армению»

    Форвард «Дубницы» Эдуард Багринцев рассказал, как другие игроки отреагировали на то, что он будет выступать за Армению.

    — Футболисты ЦСКА поддержали в выборе играть за Армению?

    Кирилл Набабкин сказал: «Я в тебя верю». Бахтиер Зайнутдинов и Георгий Щенников тоже поддержали. Из тех, с кем играл в сборной, поздравили Арсен Захарян, Александр Коваленко, Артем Соколов, Сергей Пиняев.

    • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
    • Он выступал за юношеские сборные России.
    • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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