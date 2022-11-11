Багринцев: «Пиняев и Захарян меня поздравили с тем, что буду играть за Армению»

Форвард «Дубницы» Эдуард Багринцев рассказал, как другие игроки отреагировали на то, что он будет выступать за Армению.
— Футболисты ЦСКА поддержали в выборе играть за Армению?
— Кирилл Набабкин сказал: «Я в тебя верю». Бахтиер Зайнутдинов и Георгий Щенников тоже поддержали. Из тех, с кем играл в сборной, поздравили Арсен Захарян, Александр Коваленко, Артем Соколов, Сергей Пиняев.
- Багринцев – воспитанник ЦСКА.
- Он выступал за юношеские сборные России.
- Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.
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