Воспитанник ЦСКА получил гражданство Армении

Полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев сообщил о смене спортивного гражданства.
«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов.
Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента!» – сказал 20-летний футболист.
- Багринцев – воспитанник ЦСКА.
- Он выступал за юношеские сборные России.
- Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.
Источник: Metaratings