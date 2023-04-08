Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Воспитанник ЦСКА получил гражданство Армении

    Полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев сообщил о смене спортивного гражданства.

    «В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов.

    Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента!» – сказал 20-летний футболист.

    • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
    • Он выступал за юношеские сборные России.
    • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

    Новости по теме
    Байрамян рассказал, каково играть против Холанда
    Скауты из двух европейских лиг следили за Сперцяном на матче сборной Армении
    Отбор Евро-2024. Хорватия упустила победу над Уэльсом (1:1), Армения уступила дома Турции (1:2)
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 1 час назад

      Ну и удачи тебе, главное чтобы в сборную попасть, а то может быть пролет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 