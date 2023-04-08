Воспитанник ЦСКА получил гражданство Армении

Полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев сообщил о смене спортивного гражданства.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Сегодня мне позвонили из Федерации футбола Армении и сообщили о том, что мой паспорт готов.

Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать за сборную Армении. Я очень рад, с нетерпением жду этого момента!» – сказал 20-летний футболист.