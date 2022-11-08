Российский полузащитник Багринцев подал документы на получение гражданства Армении

Хавбек «Дубницы» Эдуард Багринцев собирается стать гражданином Армении.

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта.

В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт.

Я очень жду вызова в сборную Армении», – сказал 19-летний футболист.

Багринцев – воспитанник ЦСКА.

Он выступал за юношеские сборные России.

Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

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