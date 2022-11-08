Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Российский полузащитник Багринцев подал документы на получение гражданства Армении

    Хавбек «Дубницы» Эдуард Багринцев собирается стать гражданином Армении.

    «Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта.

    В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт.

    Я очень жду вызова в сборную Армении», – сказал 19-летний футболист.

    • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
    • Он выступал за юношеские сборные России.
    • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В сборной Армении прокомментировали новость о переговорах с Карпиным 1
    Мостовой: «Не понимаю решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России» 6
    Карпин мог возглавить сборную Армении 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11916

      Алексей З 40 минут назад

      Это его выбор. Пожелаем удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Таврида 55 минут назад

      Эдуардян Багридян?
      Прибалтика, вечер. Хозяйка зовёт собаку: "Шарик, Шарик!" - Тишина...
      Опять: "Шарик! Шарик!" - Опять тишина.
      "Шарикас! Шарикас!" - "Гав-с! Гав-с!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +661

      Эном айс 1 час назад

      Ну.. Подумать, событие. Сам Бог велел.
      Вот в 60-х годах играл за Зенит Серёжа Погосов, и ещё один..осов, фамилию сейчас не помню. Пять лет играл, любимцем был.., чуть ли не наравне с Бурчалкиным и Садыриным.(кстати, Гена Орлов с ним поиграть успел..))
      Потом-Бац! И в ереванском Арарате появляется Сергей Погосян. И ещё пять лет играет. И становится, на минуточку, чемпионом СССР!
      А вы говорите..))
      Жизнь спортсмена коротка, а в нынешних ситуёвинах она скоропалительна.
      Удачи парню.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1295

      GreyDM 1 час назад

      Отец- армянин; мать- на1/2 армянка, а сам- Багринцев...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11