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  • Российский полузащитник Багринцев подал документы на получение гражданства Армении

Российский полузащитник Багринцев подал документы на получение гражданства Армении

8 ноября 2022, 17:50
3

Хавбек «Дубницы» Эдуард Багринцев собирается стать гражданином Армении.

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта.

В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт.

Я очень жду вызова в сборную Армении», – сказал 19-летний футболист.

  • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
  • Он выступал за юношеские сборные России.
  • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

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Источник: Metaratings
Европа Армения Багринцев Эдуард
Комментарии (3)
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GreyDM
1667921052
Отец- армянин; мать- на1/2 армянка, а сам- Багринцев...
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Эном айс
1667921335
Ну.. Подумать, событие. Сам Бог велел. Вот в 60-х годах играл за Зенит Серёжа Погосов, и ещё один..осов, фамилию сейчас не помню. Пять лет играл, любимцем был.., чуть ли не наравне с Бурчалкиным и Садыриным.(кстати, Гена Орлов с ним поиграть успел..)) Потом-Бац! И в ереванском Арарате появляется Сергей Погосян. И ещё пять лет играет. И становится, на минуточку, чемпионом СССР! А вы говорите..)) Жизнь спортсмена коротка, а в нынешних ситуёвинах она скоропалительна. Удачи парню.
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Таврида
1667922671
Эдуардян Багридян? Прибалтика, вечер. Хозяйка зовёт собаку: "Шарик, Шарик!" - Тишина... Опять: "Шарик! Шарик!" - Опять тишина. "Шарикас! Шарикас!" - "Гав-с! Гав-с!"
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