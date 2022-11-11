Багринцев: «Акинфеев – сильнейший вратарь в мире»

Бывший форвард ЦСКА Эдуард Багринцев считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем в мире.
— Молодые приходят в основу ЦСКА, где играет один из сильнейших вратарей в мире…
— Считаю, что сильнейший.
— Акинфеев взглядом может испепелить каждого?
— С Игорем Владимировичем проблем не возникало никогда. Там больше другим пацанам попадало, кто был ближе к нему (смеется). Он меня поддерживал, подсказывал, где-то мог подшутить надо мной. Не было такого, чтобы он меня как-то «убивал». И если шутил, то было приятно, что такой человек, легенда российского футбола, как-то прикалывается над тобой.
- Багринцев выступает за словацкую «Дубницу».
- Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- Он брал с командой Кубок УЕФА.
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Источник: «Матч ТВ»