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    Багринцев: «Акинфеев – сильнейший вратарь в мире»

    Бывший форвард ЦСКА Эдуард Багринцев считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем в мире.

    — Молодые приходят в основу ЦСКА, где играет один из сильнейших вратарей в мире…

    — Считаю, что сильнейший.

    — Акинфеев взглядом может испепелить каждого?

    — С Игорем Владимировичем проблем не возникало никогда. Там больше другим пацанам попадало, кто был ближе к нему (смеется). Он меня поддерживал, подсказывал, где-то мог подшутить надо мной. Не было такого, чтобы он меня как-то «убивал». И если шутил, то было приятно, что такой человек, легенда российского футбола, как-то прикалывается над тобой.

    • Багринцев выступает за словацкую «Дубницу».
    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Он брал с командой Кубок УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.11.2022 23:17
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