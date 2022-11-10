Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Багринцев объяснил, почему решил выступать за сборную Армении, а не России

Багринцев объяснил, почему решил выступать за сборную Армении, а не России

10 ноября 2022, 11:38
3

Российский полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев рассказал о причинах выбора в пользу сборной Армении.

– Как появился вариант со сборной Армении?

– Где-то год назад, после последнего матча за молодежку против «Спартака», который мы выиграли, мне позвонили из федерации футбола Армении и предложили выступать за сборную. После этого звонка я сразу же набрал домой – семья сказала, что это мой выбор, который они в любом случае поддержат.

Следом поговорил на эту тему с Роланом Гусевым и тренером молодежной сборной России Станиславом Коротаевым, который со мной работал.

Они дали мне несколько советов. Потом уже сам сидел и думал над этим и пришел к выводу, что так для меня будет лучше. Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну.

– Что тебе сказали в федерации?

– Что я талантливый игрок и меня хотят видеть в сборной Армении.

– Общался ли ты с Карпиным?

– Нет, не общался.

– Если бы тебя вызвали в сборную России, ты бы все равно сделал выбор в пользу Армении?

– Да. Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком – не буду называть имя – и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении.

У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал.

– Почему ты не получил вызов на ближайшие товарищеские матчи?

– Еще не успел получить документы: гражданство и паспорт. Поэтому в этот раз я не буду играть, но буду вызываться на следующие сборы.

– Тебе уже сказали, что в следующую паузу на сборные тебя ждут?

– Да, все верно.

– Обсуждали, как именно тебя видят в сборной?

– Буду ли играть в старте или нет – не знаю. Штаб будет смотреть на тренировочный процесс, на выступления за клуб и только потом принимать решения.

– Веришь ли ты, что в скором времени будут сняты санкции со сборной России и российских клубов?

– Искренне надеюсь, что российские команды смогут в скором времени снова участвовать и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, что сборная совсем скоро снова сможет проводить официальные международные матчи.

  • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
  • Он выступал за юношеские сборные России.
  • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Воспитанник ЦСКА получил гражданство Армении
Багринцев: «Акинфеев – сильнейший вратарь в мире» 2
Багринцев: «Пиняев и Захарян меня поздравили с тем, что буду играть за Армению» 1
Источник: Sport24
Европа Армения Россия Багринцев Эдуард
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1668071491
Да нет вопросов.Жизнь одна.
Ответить
SLADE2019
1668071802
Удачи, Багринцев.
Ответить
_MATRIX_
1668075712
Скатертью дорога.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
1
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
00:53
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
00:25
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
12
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
Вчера, 22:40
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
Вчера, 22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
Вчера, 21:55
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
Вчера, 21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+