Багринцев объяснил, почему решил выступать за сборную Армении, а не России

Российский полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев рассказал о причинах выбора в пользу сборной Армении.

– Как появился вариант со сборной Армении?

– Где-то год назад, после последнего матча за молодежку против «Спартака», который мы выиграли, мне позвонили из федерации футбола Армении и предложили выступать за сборную. После этого звонка я сразу же набрал домой – семья сказала, что это мой выбор, который они в любом случае поддержат.

Следом поговорил на эту тему с Роланом Гусевым и тренером молодежной сборной России Станиславом Коротаевым, который со мной работал.

Они дали мне несколько советов. Потом уже сам сидел и думал над этим и пришел к выводу, что так для меня будет лучше. Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну.

– Что тебе сказали в федерации?

– Что я талантливый игрок и меня хотят видеть в сборной Армении.

– Общался ли ты с Карпиным?

– Нет, не общался.

– Если бы тебя вызвали в сборную России, ты бы все равно сделал выбор в пользу Армении?

– Да. Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком – не буду называть имя – и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении.

У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал.

– Почему ты не получил вызов на ближайшие товарищеские матчи?

– Еще не успел получить документы: гражданство и паспорт. Поэтому в этот раз я не буду играть, но буду вызываться на следующие сборы.

– Тебе уже сказали, что в следующую паузу на сборные тебя ждут?

– Да, все верно.

– Обсуждали, как именно тебя видят в сборной?

– Буду ли играть в старте или нет – не знаю. Штаб будет смотреть на тренировочный процесс, на выступления за клуб и только потом принимать решения.

– Веришь ли ты, что в скором времени будут сняты санкции со сборной России и российских клубов?

– Искренне надеюсь, что российские команды смогут в скором времени снова участвовать и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, что сборная совсем скоро снова сможет проводить официальные международные матчи.

Багринцев – воспитанник ЦСКА.

Он выступал за юношеские сборные России.

Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

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