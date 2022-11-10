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    Багринцев объяснил, почему решил выступать за сборную Армении, а не России

    Российский полузащитник «Дубницы» Эдуард Багринцев рассказал о причинах выбора в пользу сборной Армении.

    – Как появился вариант со сборной Армении?

    – Где-то год назад, после последнего матча за молодежку против «Спартака», который мы выиграли, мне позвонили из федерации футбола Армении и предложили выступать за сборную. После этого звонка я сразу же набрал домой – семья сказала, что это мой выбор, который они в любом случае поддержат.

    Следом поговорил на эту тему с Роланом Гусевым и тренером молодежной сборной России Станиславом Коротаевым, который со мной работал.

    Они дали мне несколько советов. Потом уже сам сидел и думал над этим и пришел к выводу, что так для меня будет лучше. Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну.

    – Что тебе сказали в федерации?

    – Что я талантливый игрок и меня хотят видеть в сборной Армении.

    – Общался ли ты с Карпиным?

    – Нет, не общался.

    – Если бы тебя вызвали в сборную России, ты бы все равно сделал выбор в пользу Армении?

    – Да. Думаю, что все равно бы ушел. Еще до звонка из федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком – не буду называть имя – и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении.

    У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но все-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому ее выбрал.

    – Почему ты не получил вызов на ближайшие товарищеские матчи?

    – Еще не успел получить документы: гражданство и паспорт. Поэтому в этот раз я не буду играть, но буду вызываться на следующие сборы.

    – Тебе уже сказали, что в следующую паузу на сборные тебя ждут?

    – Да, все верно.

    – Обсуждали, как именно тебя видят в сборной?

    – Буду ли играть в старте или нет – не знаю. Штаб будет смотреть на тренировочный процесс, на выступления за клуб и только потом принимать решения.

    – Веришь ли ты, что в скором времени будут сняты санкции со сборной России и российских клубов?

    – Искренне надеюсь, что российские команды смогут в скором времени снова участвовать и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, что сборная совсем скоро снова сможет проводить официальные международные матчи.

    • Багринцев – воспитанник ЦСКА.
    • Он выступал за юношеские сборные России.
    • Отец полузащитника по национальности армянин, мама наполовину армянка.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      _MATRIX_ 26 минут назад

      Скатертью дорога.

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      Рейтинг: +736

      SLADE2019 1 час назад

      Удачи, Багринцев.

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      Рейтинг: +740

      Эном айс 1 час назад

      Да нет вопросов.Жизнь одна.

      0
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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Что тут обсуждать.
      Человек сделал свой выбор, это его право.

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