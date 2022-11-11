Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал 26 игроков, которые будут учавствовать га чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Унаи Симон, Давид Рая, Роберт Санчес;

Защитники: Пау Торрес, Жорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Карлос Солер, Маркос Льоренте;

Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ансу Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Ферран Торрес, Дани Ольмо.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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