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    Сборная Испании объявила состав на чемпионат мира–2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал 26 игроков, которые будут учавствовать га чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Унаи Симон, Давид Рая, Роберт Санчес;

    Защитники: Пау Торрес, Жорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Ляпорт;

    Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Карлос Солер, Маркос Льоренте;

    Нападающие: Иньяки Уильямс, Альваро Мората, Марко Асенсио, Ансу Фати, Пабло Сарабия, Йереми Пино, Ферран Торрес, Дани Ольмо.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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    Источник: сайт королевской футбольной федерации Испании

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    11.11.2022 14:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1836

      Artemka444 11 ноября 2022, 17:53

      Состав так себе, максимум 1.4

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101364

      zigbert 11 ноября 2022, 15:55

      Сплав молодости и опыта. Вратарская позиция вызывает опасения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 ноября 2022, 15:37

      дааа, не для финала ЧМ-2022 состав у Луиса Энрике...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      F@nat1k 11 ноября 2022, 15:24

      а де хея?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1977

      Romio-xxx > F@nat1k 11 ноября 2022, 15:43

      Не говори,по ходу скатился он в МЮ,что аж на ЧМ не берут))

      1
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      Рейтинг: +507

      FCSpartakM 11 ноября 2022, 15:20

      говно состав для топ сборной

      0
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