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    Сборная Сенегала объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Сенегала выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

    Нападающий «Баварии» Садио Мане вошел в итоговый состав, несмотря на травму.

    Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс);

    Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло («ПСЖ»), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло‑Туре («Милан»), Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формоз Менди («Амьен»);

    Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Шейку Куяте («Кристал Пэлас»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Монако»), Пап Гуйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нейм («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»);

    Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Салернитана»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьедью («Аланьяспор»), Николас Джексон («Вильярреал»), Илиман Ндиайе («Шеффилд Юнайтед»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

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    Источник: твиттер Федерации футбола Сенегала

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    11.11.2022 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      F@nat1k 11 ноября 2022, 15:33

      состав не плохой

      0
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      Рейтинг: +9046

      vladik12 11 ноября 2022, 14:12

      Ребятишки должны выходить в 1/8 вслед за Нидерландами.

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 ноября 2022, 14:05

      Доктора подлечат сухожилие ещё и на поле выскочит)

      0
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      Рейтинг: +697

      Октавиус > ARSteven89 11 ноября 2022, 14:50

      вроде как шаманы должны подшаманить

      0
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