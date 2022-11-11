Тренерский штаб сборной Сенегала выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

Нападающий «Баварии» Садио Мане вошел в итоговый состав, несмотря на травму.

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс);

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло («ПСЖ»), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло‑Туре («Милан»), Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формоз Менди («Амьен»);

Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Шейку Куяте («Кристал Пэлас»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Монако»), Пап Гуйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нейм («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»);

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Салернитана»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьедью («Аланьяспор»), Николас Джексон («Вильярреал»), Илиман Ндиайе («Шеффилд Юнайтед»).

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре