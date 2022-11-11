Терюшков жестко раскритиковал Роднину за призыв закрывать футбольные клубы

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал призыв экс-фигуристки Ирины Родниной о закрыть футбольные клубы в России.

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает». Роднина – классический представитель фигурного катания – чемпиона России по смене спортивного гражданства.

Сама она в 90-х покинула ослабевшую в Холодной войне Родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни.

Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта. Если эти виды развиваются в интересах государства, то они могут и должны получать поддержку. За это спортсмены предано прославляют страну. С флагом, гербом и гимном.

Если же они хотят переезжать, сразу, как только пояс затянуть надо, в Америку, или Польшу, или еще куда поглубже к врагам, то к таким видам спорта и персонам надо присмотреться и исключить дальнейшее распространение порочных практик», – сказал Терюшков.

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