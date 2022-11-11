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    Терюшков жестко раскритиковал Роднину за призыв закрывать футбольные клубы

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал призыв экс-фигуристки Ирины Родниной о закрыть футбольные клубы в России.

    «В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает». Роднина – классический представитель фигурного катания – чемпиона России по смене спортивного гражданства.

    Сама она в 90-х покинула ослабевшую в Холодной войне Родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни.

    Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

    Поэтому ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта. Если эти виды развиваются в интересах государства, то они могут и должны получать поддержку. За это спортсмены предано прославляют страну. С флагом, гербом и гимном.

    Если же они хотят переезжать, сразу, как только пояс затянуть надо, в Америку, или Польшу, или еще куда поглубже к врагам, то к таким видам спорта и персонам надо присмотреться и исключить дальнейшее распространение порочных практик», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16306

      Fusballer 20 минут назад

      Было бы хорошо, если бы Терюшков раскритиковал Терюшкова)))

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      Рейтинг: +26658

      JTherry 22 минуты назад

      "Терюшков жестко раскритиковал Терюшкову..." - что вы пишете в заголовке..? пилюль пропишите новостнику...))

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      Рейтинг: +66417

      portero 26 минут назад

      Ждём терюшкову с выступлением что пенсионерам пенсия не нужна, сразу в макинтош.. как князек толи шутил, толи планы свои расказывал.....

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      Рейтинг: +20203

      derrik2000 31 минуту назад

      Ага.
      Смешной заголовок.
      Специально, чтобы со смыслом или "оговорка по Фрейду"???

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      Рейтинг: +66417

      portero > derrik2000 25 минут назад

      Сейчас сменят заголовок, надеюсь...

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