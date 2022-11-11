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    Аршавин объяснил, почему случился конфликт Чистякова и «Зенита»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    «Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают. Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались.

    Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены. Надеюсь, что всe будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», — сказал Аршавин.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16306

      Fusballer 32 минуты назад

      Явное несоответствие заголовка и текста.

      0
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      Рейтинг: +5086

      _Marqella_ 37 минут назад

      Жаль авторам нельзя минусы ставить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      опус 2 54 минуты назад

      И как он объяснил ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5848

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Или я дурак, или заголовок левый. Но тут ничего не объяснено ровным счётом

      6
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      Рейтинг: +10777

      alp > GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      у меня вообще есть подозрение что заголовки и статьи пишут разные авторы на бонбардире

      1
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      Рейтинг: +5111

      neim > alp 41 минуту назад

      Не статьи, а тексты. Чтобы написать статью, мозги нужны, а их на Бомбардире нет ! )))

      2
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      Рейтинг: +17168

      ilichkadr > alp 11 минут назад

      На бомбардире не пишут ни заголовки, ни статьи, ни тексты, а тупо копируют из источника.
      В данном случае случился очередной конфуз-попытка внести свои 5 копеек в копируемый кусок интервью с Аршавиным.
      В источнике заголовок "Аршавин рассказал о будущем Дмитрия Чистякова в «Зените»"

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