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  • Аршавин объяснил, почему случился конфликт Чистякова и «Зенита»

Аршавин объяснил, почему случился конфликт Чистякова и «Зенита»

11 ноября 2022, 11:13
13

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.

  • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
  • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
  • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

«Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают. Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались.

Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены. Надеюсь, что всe будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», — сказал Аршавин.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Чистяков Дмитрий
Комментарии (13)
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GoldPlayFIFARus9
1668155846
Или я дурак, или заголовок левый. Но тут ничего не объяснено ровным счётом
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опус 2
1668156954
И как он объяснил ?
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_Marqella_
1668157990
Жаль авторам нельзя минусы ставить
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Fusballer
1668158294
Явное несоответствие заголовка и текста.
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NewLife
1668162771
Обосрали своего игрока, нанесли душевную травму, обвинив в предательстве, и ни извинений, ни сочувствия. Аршавин: "Надеюсь, что всe будет хорошо...." Точно все, по-прежнему, будет хорошо у Ведмедя, у тебя и у Семака.
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Ziklop
1668163029
дальше будет хуже, бразилам лень играть каждую игру, а тренера в Зените нет.
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шахта Заполярная
1668165870
Такое ощущение, что заголовок писали с большого похмелья.
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Азбука
1668165926
Чистяков играл плохо-это факт. Зенит не тот клуб, чтоб на ошибки своего футболиста смотреть снисходительно. Встряска Дмитрию и всей команде была нужна. А теперь Зенит готовится к следующему матчу и будем смотреть дальше.
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Bukmop
1668168937
А где минусы?
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paracetamol
1668171671
К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. - Зато у счастью кто-то неплохо заработал. Не правда-ли, ФОНбет?
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