Аршавин объяснил, почему случился конфликт Чистякова и «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

«Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают. Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались.

Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены. Надеюсь, что всe будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», — сказал Аршавин.

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