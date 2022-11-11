Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу», дважды уступая в счете

В 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Астон Виллу» – 4:2.

Гости дважды вели в счете, однако «МЮ» смог не только отыграться, но и одержать итоговую победу.

В прошлое воскресенье «Юнайтед» потерпел поражение от «Виллы» (1:3) в АПЛ.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 4:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Уоткинс, 48; 1:1 – Марсьяль, 49; 1:2 – Далот (в свои ворота), 61; 2:2 – Рэшфорд, 67; 3:2 – Фернандеш, 78; 4:2 – Мактоминей, 90+1.

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