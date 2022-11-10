Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д);

Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба – «Вулверхэмптон»), Витинья («ПСЖ»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэль Леау («Милан»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рикарду Орта («Брага»).

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре