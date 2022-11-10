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    «Это полное дерьмо». Пике – о презентации Суперлиги в апреле 2021 года

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих впечатлениях от попытки запустить Суперлигу полтора года назад.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    «Презентация Суперлиги – это полное дерьмо. Я был удивлен. Выступление Флорентино Переса в эфире El Chiringuito в одиночку...

    У меня просто взорвался мозг. Я не знаю, на что он рассчитывал», – сказал Пике.

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    Источник: Marca

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