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    Агент Чистякова: «Все поедут в сборную, а Дима – в «Ахмат»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    – После этой ситуации у вас не изменилось мнение по будущему Дмитрия? Не будете искать другую команду?

    – Зачем искать, если Геннадий Сергеевич уже нашел «Ахмат»? Все поедут в сборную, а Дима – в «Ахмат». Шучу. Может быть, Геннадий Сергеевич Орлов на этот раз прочтет мои слова.

    Дима всегда мечтал играть в «Зените» и все делал, чтобы вернуться в родной клуб. Он прошел длинный, путь, для него ничего не поменялось. Он любит этот клуб и хочет за него играть. Он хочет доказать, что эта ошибка в матче была фатальной случайностью.

    Думаю, сейчас любое его действие будет рассматриваться под микроскопом, к этому нужно быть готовым.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      Теркчанин 17 минут назад

      Не надо его в Ахмат,там таких пруд пруди)))

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      Рейтинг: +11966

      Алексей З 34 минуты назад

      Не нпдо никому ничего доказывать , тем более Орлову. Тот честь и совесть Газпрому продал.

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