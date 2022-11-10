Агент Чистякова: «Все поедут в сборную, а Дима – в «Ахмат»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

– После этой ситуации у вас не изменилось мнение по будущему Дмитрия? Не будете искать другую команду?

– Зачем искать, если Геннадий Сергеевич уже нашел «Ахмат»? Все поедут в сборную, а Дима – в «Ахмат». Шучу. Может быть, Геннадий Сергеевич Орлов на этот раз прочтет мои слова.

Дима всегда мечтал играть в «Зените» и все делал, чтобы вернуться в родной клуб. Он прошел длинный, путь, для него ничего не поменялось. Он любит этот клуб и хочет за него играть. Он хочет доказать, что эта ошибка в матче была фатальной случайностью.

Думаю, сейчас любое его действие будет рассматриваться под микроскопом, к этому нужно быть готовым.

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