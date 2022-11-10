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    «Ливерпуль» и «МЮ» поборются за 17-летнего форварда «Боруссии» Д

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Manchester Evening News, зимой за 17-летнего немца поборются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

    • В этом сезоне Бундеслиги Мукоко провел 13 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
    • Мукоко – воспитанник «Боруссии». Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
    • Форвард стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: Manchester Evening News

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