Юсупов: «Наверное, было бы правильнее, чтобы врачи получали больше футболистов»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сравнил работу футболистов и врачей.

– Было бы правильнее, чтобы условные врачи получали больше футболистов?

– Наверное, да. Единственное, в футболе реально огромная конкуренция. Ты все детство, школу ставишь на футбольные весы.

Я жил в интернатах, там было столько талантливых ребят. Но хорошо только тем, кто попал в Премьер-лигу.

А сколько человек остаются без детства, без образования? Многие получают психологические отклонения, кого-то в тюрьму сажали.

Считай, каждый пацан, который во дворе гонял мяч, мечтал стать футболистом. Но ты попадаешь лишь в пять процентов из ста.

Думаю, у врачей нет такой конкуренции, хотя их работа, конечно, важнее, чем играть в футбол.

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