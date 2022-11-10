Юсупов: «Наверное, было бы правильнее, чтобы врачи получали больше футболистов»

Это рассуждения человека с российским минталитетом.
Ты не ПОЛУЧАТЬ должен , а ЗАРАБАТЫВАТЬ.
Если на твою игру приходят смотреть 3-5 тыс. Как вы можете получать лям и больше даже в рублях ?
Вас 25 и ещё вся обслуга и тренерский штаб .
Профессионализм и Рынок это не про нас.
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сравнил работу футболистов и врачей.
– Было бы правильнее, чтобы условные врачи получали больше футболистов?
– Наверное, да. Единственное, в футболе реально огромная конкуренция. Ты все детство, школу ставишь на футбольные весы.
Я жил в интернатах, там было столько талантливых ребят. Но хорошо только тем, кто попал в Премьер-лигу.
А сколько человек остаются без детства, без образования? Многие получают психологические отклонения, кого-то в тюрьму сажали.
Считай, каждый пацан, который во дворе гонял мяч, мечтал стать футболистом. Но ты попадаешь лишь в пять процентов из ста.
Думаю, у врачей нет такой конкуренции, хотя их работа, конечно, важнее, чем играть в футбол.
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