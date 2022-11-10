Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о матчах с «Зенитом» на «Газпром Арене».

«Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это видно сразу.

То же «Торпедо» – приехали и просто сели. Играйте в футбол, проиграл 0:1 или 0:3, какая разница? Так может быть хоть моменты были бы.

Мы первый тайм плохо сыграли. Выходим на второй тайм – совсем в другой футбол играем.

«Оренбург» 0:8 проиграл. Могли стоять в обороне и 0:1 проиграть, а так хотя бы в футбол сыграли.

Почему-то все команды, которые едут в Санкт-Петербург, боятся так играть. Может, атмосфера такая», – заявил Дивеев.

«Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.

В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в РПЛ.

В прошлую субботу команда потерпела первое поражение в сезоне – дома от «Ахмата» (1:2).

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