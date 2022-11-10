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    Дивеев: «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о матчах с «Зенитом» на «Газпром Арене».

    «Все команды боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это видно сразу.

    То же «Торпедо» – приехали и просто сели. Играйте в футбол, проиграл 0:1 или 0:3, какая разница? Так может быть хоть моменты были бы.

    Мы первый тайм плохо сыграли. Выходим на второй тайм – совсем в другой футбол играем.

    «Оренбург» 0:8 проиграл. Могли стоять в обороне и 0:1 проиграть, а так хотя бы в футбол сыграли.

    Почему-то все команды, которые едут в Санкт-Петербург, боятся так играть. Может, атмосфера такая», – заявил Дивеев.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 раза подряд.
    • В этом сезоне петербуржцы снова лидируют в РПЛ.
    • В прошлую субботу команда потерпела первое поражение в сезоне – дома от «Ахмата» (1:2).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +261

      Болотоход 1 час назад

      аххахаха))) Не смеши людей))

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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Так не бойтесь , играйте. Ахмат вам пример показал.
      Только надо понимать , что с условным Ростовом и Зенитом играть надо по разному.

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      Рейтинг: +17362

      paracetamol > Алексей З 1 час назад

      А свой стиль как оттачивать? Не всем же афтобусами быть!

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      Рейтинг: +11959

      Алексей З > paracetamol 1 час назад

      Свой стиль ( если он есть ) оттачивай с Факелом , Оренбургом и другими 10 командами, а с заведомо сильными подстраивайся.
      Не хочешь ?
      Получай 0:7 или 0:8

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      Рейтинг: +3863

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А вот чеченцы не испугались.

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      Рейтинг: +740

      Эном айс > Иван Петров 1986 2 часа назад

      "Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."

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