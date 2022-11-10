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    «Нам говорили, что группа очень слабая, вы выйдете 100%». Глушаков – о сборной России на ЧМ-2014

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков вспомнил о провале сборной России на чемпионате мира в 2014 году.

    • Команда заняла 3-е место в группе и вылетела из турнира.
    • Россияне уступили Бельгии, а также сыграли вничью с Алжиром и Южной Кореей.

    «Мы понимали, что (после игры с корейцами) нас ждет тяжелый матч с Бельгией, Алжиром. Перед началом турнира нам говорили, что группа очень слабая, (из серьезных соперников) одни бельгийцы, вы выйдете 100%.

    Как обычно – нам попадается группа, все говорят, что мы играем со слабыми сборными, обязаны выигрывать и проходить дальше.

    В матче с Алжиром гол забил Кокорин, мы стали больше контролировать мяч. В том матче я попросил замену, потому что не мог играть, не знаю, что с моим организмом произошло, было очень жарко.

    Вели, должны были довести матч до победы, но пропустили со «стандарта» и вылетели.

    (После игры с командой Алжира) Капелло зашел в раздевалку, сказал, что мы вышли на ЧМ вместе, выигрывали вместе и проиграли вместе. Пожал руку и сказал: «Будем двигаться дальше».

    Он поддерживал всех ребят, не только меня. То, как ведешь себя в быту, передается на поле. Он говорил правильные жизненные вещи.

    Было много молодых неопытных ребят. Они привыкли, что в клубах кто‑то звезда, в сборной можно вести себя так же. Он это сразу пресекал, ставил их на место», – рассказал Глушаков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7554

      mihail200606 1 час назад

      Нам говорили...а вы то че сами? Основная наша проблема тогда - это Капелло,его тактика трусливая какая то,оборонительная.. не тренер он для сборных.. ну и я думаю,если бы Дзюба был там,то было бы повеселее в атаке..

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      Рейтинг: +11959

      Алексей З 1 час назад

      Сильный аргумент - " нам говорили группа слабая ", а в футбол играть не пробывали ?

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