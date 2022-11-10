Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная США объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной США выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Итан Хорват («Лутон»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»);

    Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Серджино Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Шакелл Мур, Уокер Циммерман (оба – «Нэшвилл»), Тим Рим, Энтони Робинсон (оба – «Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» М), Деандре Йедлин («Интер Майами»);

    Полузащитники: Бренден Ааронсон, Тайлер Адамс (оба – «Лидс»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»);

    Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джованни Рейна («Боруссия» Д), Джош Сарджент («Норвич»), Тимоти Веа («Лилль»), Хейджи Райт («Антальяспор»).

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе США сыграют с Англией, Ираном и Уэльсом.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

    Новости по теме
    Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
    Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
    Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 6
    Источник: твиттер МЛС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2022 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 10 ноября 2022, 18:15

      А как же вратарь "Манчестер Сити" Зак Стеффен? Вроде он основным в сборной был...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +890

      3meeeD 10 ноября 2022, 10:08

      Нах..я нам это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9046

      vladik12 > 3meeeD 10 ноября 2022, 10:16

      Ептвою мать. Состав на чемпионат мира. Главный турнир четырехлетия.

      "Зачем нам это?".

      Идите к Соловьеву, походу, если не устраивают футбольные новости.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 