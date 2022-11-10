Тренерский штаб сборной США выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Итан Хорват («Лутон»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»);

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Серджино Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллз»), Шакелл Мур, Уокер Циммерман (оба – «Нэшвилл»), Тим Рим, Энтони Робинсон (оба – «Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» М), Деандре Йедлин («Интер Майами»);

Полузащитники: Бренден Ааронсон, Тайлер Адамс (оба – «Лидс»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»);

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джованни Рейна («Боруссия» Д), Джош Сарджент («Норвич»), Тимоти Веа («Лилль»), Хейджи Райт («Антальяспор»).

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе США сыграют с Англией, Ираном и Уэльсом.

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