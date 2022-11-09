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    Рианчо: «Каррера добьется успеха с любой командой РПЛ. Я готов войти в штаб»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо готов воссоединиться с Массимо Каррерой. Оба сейчас без работы.

    «Каррера — отличный тренер и опытный специалист. Массимо отлично знает российский футбол, поэтому он сможет добиться успеха с любой командой РПЛ. Думаю, «Зенит» с ним станет еще сильнее.

    Мой опыт работы с Каррерой был хорошим, я всегда готов ему помочь, если буду нужен. Но я считаю, что в настоящее время у него есть своя техническая команда и что я ему не нужен. Но если ему понадобится моя помощь, он знает мой номер телефона», — сказал Рианчо.

    • Каррера возглавлял «Спартак» в 2016-2018 годах.
    • После ухода итальянца Рианчо был и.о. главного тренера.
    • Ранее Рианчо работал в сборной Украины, «Динамо» К, «Рубине».

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    Источник: «РБ Спорт»

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